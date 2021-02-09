Оттава, , 08:21 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Канады подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 2968 и превысило 808,1 тыс. Об этом 9 февраля сообщает канадский минздрав.

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По данным министерства, на сегодняшний день общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране составляет 808 120.

Также сообщается, что за это же время в Канаде зафиксировали 68 скончавшихся от COVID-19 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 20 835.

Кроме того, отмечается, что на данный момент в стране 747 110 человек вылечились от нового заболевания.

При этом уточняется, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали канадские провинции Онтарио (279 472 заразившихся), Квебек (270 911) и Альберта (127 036).

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Канаде за сутки было выявлено 3203 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.