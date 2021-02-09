Новокузнецк, Кемеровская область, , 08:17 — REGNUM В результате обледенения взлетно-посадочной полосы в аэропорту Новокузнецка были задержаны посадка и вылет нескольких рейсов. Об этом 9 февраля сообщили в справочной аэропорта.

«Четыре рейса из-за обледенения полосы приземлились в Кемерово и Новосибирске, по тем же причинам вылет самолетов был задержан», — приводит сообщение «Интерфакс».

Также там уточнили, что в настоящее время полоса готова и работа воздушной гавани возобновлена в штатном режиме. При этом известно, что среди задержанных самолетов рейсы в Москву и Екатеринбург.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля в южной сомалийской провинции Гедо упал транспортный самолет.