Якутск, , 08:23 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев 8 февраля подписал указ об установлении на 2021 год запрета на трудоустройство иностранных граждан, работающих на основании патентов, по отдельным видам деятельности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Указом утверждён перечень «запрещённых» для иностранцев видов экономической деятельности: сельское, лесоводство, лесное хозяйство и лесозаготовка, рыболовство, рыбоводство, животноводство, охота, производство мебели, пищевых продуктов, одежды, разборка и снос зданий, разработка строительных проектов, пассажирские и грузовые перевозки.

Помимо этого, мигрантам запрещено заниматься оптовой и розничной торговлей. Здесь запрет распространяется на продажу всех видов продукции, кроме торговли автомобилями и мотоциклами. Нельзя иностранцам заниматься деятельностью в области образования, здравоохранения и науки.

Согласно указу, численность используемых иностранных работников должна быть приведена в соответствие с запретом в течение трёх месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, дороговизна жизни в крупных городах РФ и низкие заработные платы привели к тому, что российский стройкомплекс стал проигрывать конкурентную борьбу за иностранную рабочую силу, заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал новость о том, что московские строительные площадки стали испытывать дефицит рабочей силы в несколько десятков тысяч человек.