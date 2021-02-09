Томск, , 08:13 — REGNUM Четыре тройни и 135 пар двойняшек родилось в Томской области в 2020 году. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 февраля в областной администрации.

Всего в прошлом году ЗАГСы региона зарегистрировали более 10 тысяч актов о рождении. На свет появились 5196 мальчиков и 4746 девочек, в том числе 270 двойняшек и 12 тройняшек.

У 545 семей родился четвёртый ребёнок, у 206 — пятый. В семье жителей Молчановского района родился 11-й ребенок.

Пик рождаемости выпал на июль. В этом месяце в Томской области родились 925 малышей.

В Хабаровском крае в 2020 году было зарегистрировано 52 323 записи актов гражданского состояния, в том числе 13 824 акта о рождении.

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