Москва, , 08:11 — REGNUM На портале правительства Москвы открылся первый в России сервис аренды городских пространств — для проведения частных мероприятий в культурных учреждениях, сообщается на сайте градоначальника.

У москвичей появилась возможность помещение под семинар, мастер-класс, лекцию, благотворительный вечер, концерт, конференцию, выставку, выпускной или како-то другое мероприятие.

В настоящее время для аренды доступно более 250 помещений в Москве. Список на портале mos.ru будет пополняться. Срок аренды помещения — от одного часа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на портале правительства Москвы появилась новая услуга 0 передача данных приборов учета тепловой энергии.

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