Оренбург, , 08:09 — REGNUM В Оренбургской области стоит морозная погода. В связи с низкими температурами 9 февраля в ряде городов отменили занятия в школах.

Например, в Новотроицке и Орске в школу не идут ученики начального звена, которые учатся в первую смену. Родителям рекомендовано ограничить пребывание детей на улице без сопровождения взрослых.

В Гайском городском округе отменяются занятия в 1−9 классах городских школ, а также Ириклинской и Репинской школах. В остальных сельских школах занятия отменяются для всех учащихся.

Напомним, что в образовательных учреждениях для учащихся 1−4 классов отменяются занятия при температуре воздуха — 25°C и ниже; для учащихся 5−8 классов — при температуре — 28°C и ниже; для учащихся 9−11 классов при температуре 30°C и ниже.

По данным гидрометцентра, 9−10 февраля в Оренбуржье ожидается очень холодная погода, связанная с затоком арктического воздуха и отсутствием облачности. Температура повсеместно достигнет — 30,-35°С.