Мехико, , 08:07 — REGNUM За минувшие сутки на территории Мексики от COVID-19 и связанных с ним последствий скончался 531 пациент, и потому их общее число превысило 166,7 тыс. Об этом 9 февраля сообщил замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель на своей странице в соцсети в Twitter.

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По его информации, на сегодняшний день суммарное количество летальных исходов от нового заболевания в стране возросло до 166 731.

При этом он уточнил, что на данный момент в Мексике 1 501 580 человек вылечились от нового заболевания.

Также указывается, что общее число вакцинированных от COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 717 820, из которых 4303 сделали прививки за последние 24 часа

Напомним, днем ранее в Мексике за сутки от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 414 пациентов.