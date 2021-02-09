Париж, , 08:05 — REGNUM Долгожительница из Франции Люсиль Рандон излечилась от коронавирусной инфекции в возрасте 116 лет. Об этом 8 февраля сообщает газета Var-Matin.

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Отмечается, что заболевание проходило бессимптомно. Женщине удалось добиться выздоровления 16 января — за несколько недель до ее 117-летия. Рандон родилась 11 февраля 1904 года.

Она является второй в рейтинге старейших из ныне живущих людей мира после японки Канэ Танаки, день рождения которой приходится на 2 января 1903 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля стало известно об излечении от коронавирусной инфекции в 104 года жительницы Италии, которая является постояльцем дома престарелых в городе Пьемонт.

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