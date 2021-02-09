Красноярск, 9 февраля 2021, 07:55 — REGNUM В Красноярске 9 февраля проходит церемония прощания с тремя пожарными, погибшими при ликвидации крупного возгорания на складе автозапчастей.
Старшие прапорщики Анатолий Жалнерчик и Алексей Пузырев, сержант Максим Рябцев, погибшие при исполнении служебных обязанностей, будут захоронены на аллее славы городского кладбища «Бадалык».
По сообщениям красноярских СМИ, с пожарными пришли проститься сотни человек.
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Как сообщало ИА REGNUM, пожар на складе автозапчастей в Красноярске произошёл 3 февраля. Его площадь достигла 3500 кв. м. Погибли работник склада и трое пожарных, пытавшихся его спасти.
После трагедии президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении сотрудников МЧС Анатолия Жалнерчика, Алексея Пузырева и Максима Рябцева посмертно орденом Мужества.
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