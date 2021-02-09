Красноярск, , 07:55 — REGNUM В Красноярске 9 февраля проходит церемония прощания с тремя пожарными, погибшими при ликвидации крупного возгорания на складе автозапчастей.

Старшие прапорщики Анатолий Жалнерчик и Алексей Пузырев, сержант Максим Рябцев, погибшие при исполнении служебных обязанностей, будут захоронены на аллее славы городского кладбища «Бадалык».

По сообщениям красноярских СМИ, с пожарными пришли проститься сотни человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, пожар на складе автозапчастей в Красноярске произошёл 3 февраля. Его площадь достигла 3500 кв. м. Погибли работник склада и трое пожарных, пытавшихся его спасти.

После трагедии президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении сотрудников МЧС Анатолия Жалнерчика, Алексея Пузырева и Максима Рябцева посмертно орденом Мужества.

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