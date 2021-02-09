Пенза, , 08:10 — REGNUM В Пензенской области за сутки от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались три человека. Таким образом, по состоянию на 9 февраля, погибшими от COVID-19 числятся 400 жителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Среди новых жертв — две женщины и один мужчина. Возраст погибших 59, 64 и 69 лет. Причина смертей — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

ИА REGNUM напоминает, министр образования Пензенской области Александр Воронков заразился коронавирусом. Он призвал всех жителей области пройти вакцинацию, которая позволит выработать не только коллективный иммунитет в стране, но и спасти сотни тысяч человек.

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