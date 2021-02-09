Москва, , 07:47 — REGNUM Жители России не могут в полной мере пользоваться водой, соответствующей нормативам, из-за сбросов в водные объекты большого объёма загрязняющих веществ, говорится в отчёте Счетной палаты РФ об эффективности мер по экологической реабилитации водных объектов.

«Это (сбросы в водоёмы — ред.) приводит к тому, что от 30% до 40% населения страны регулярно пользуются водой, не соответствующей гигиеническим нормативам», — говорится в документе.

Эксперты ведомства отмечают, что загрязнение питьевой воды в России ежегодно увеличивает риск смертности в среднем на 11 тыс. случаев и заболеваемости в среднем на 3 млн случаев.

В отчёте говорится также, что наибольший уровень загрязнённости питьевой воды наблюдается в Свердловской области — регион за период с 2012 по 2020 год стал абсолютным «лидером» по параметру экстремального загрязнения воды.

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