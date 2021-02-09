Красновишерск, Пермский край, , 07:43 — REGNUM В Красновишерске Пермского края котельная №6 после восстановительных работ вышла на необходимую мощность и обеспечивает жителей нормативным теплом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства ЖКХ региона.

Пожар произошел 23 января, из-за чего котельная вышла из строя. На время восстановительных работ жителей обеспечили электрическими обогревателями. В части домов имелось печное отопление. Стоит отметить, котельная обслуживает 17 частных жилых домов в которых проживают 80 человек.

В противоаварийных работах задействовали 22 рабочих и две единицы спецтехники, из Перми была направлена дополнительная бригада. В котельной установили два котла (основной и резервный), выполнили пуска-наладочные работы и восстановили здание котельной. Кроме того, были заменены перемерзшие участки теплотрассы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе в Красновишерске разгорелся скандал вокруг теплоснабжения горожан. Как оказалось, двум котельным не хватает мощностей, чтобы обеспечить обслуживаемые объекты нормативным теплом. В январе в городе вводили режим повышенной готовности. В ситуацию вмешался губернатор, который поручил в короткие сроки восстановить нормальное теплоснабжение. Из-за отсутствия тепла в жилом и социальном фонде Красновишерска возбудили уголовное дело. На сегодняшний день все котельные работают в штатном режиме и снабжают жителей нормативным теплом.

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