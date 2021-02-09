Тобольск, Тюменская область, , 07:42 — REGNUM В Тобольске (Тюменская область) прокуратура по заявлениям граждан просит суд укомплектовать областную больницу № 3 недостающими кадрами. Об этом сообщает пресс-служба Тюменского областного суда.

Прокурорская проверка показала, что в тобольской больнице остаются незанятыми около ста вакансий врачей и среднего медперсонала в офтальмологическом отделении, гнойной хирургии, диагностическом, поликлинических отделениях перинатального центра и в сельских филиалах. Также дефицит медиков наблюдается в моноинфекционном госпитале, станции скорой медицинской помощи, кардиологии и отделении медосмотров.

В принятом судом иске прокуратура требует до конца 2022 года укомплектовать все вакантные должности врачами и медицинским персоналом.