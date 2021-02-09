Москва, , 07:21 — REGNUM Более 46 млрд рублей взыскали судебные приставы с невыездных из России должников в 2020 году, говорится в материалах Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

На 1 января 2021 года невыездными в России числились свыше 3,8 млн человек, их общий долг превысил 1,7 трлн рублей. За год показатель увеличился на 600 тыс. человек и 300 млн рублей соответственно.

Всего за 2020 год приставы вынесли более 9 млн постановлений о временном ограничении на выезд за пределы России.

Добавим, что и по итогам прошлого года в России увеличилось число граждан, ставших невыездными из-за долгов. Тогда ФССП сообщала, что 20-процентном росте показателя.

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