Улан-Удэ, , 07:02 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 110 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 31 766. Об этом утром 6 февраля сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходится 16 843 случая заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончался один пациент с COVID-19 (всего умерли 684 человека с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 940 больных. На амбулаторном лечении находятся 956 человек, наблюдается 462 человека. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 29 186 (+102) человек.

В реанимации остаются 77 пациентов в тяжёлом состоянии (48 — старше 65 лет). В том числе 33 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (21 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 61,4% — из 1532 перепрофилированных коек занято 940.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 31 656.

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