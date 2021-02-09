Хабаровск, , 07:19 — REGNUM Власти Хабаровского края приняли решение об отмене с 12 февраля ранее введенных коронавирусных ограничений, касающихся времени работы учреждений общепита и проведения массовых развлекательных мероприятий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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На данный момент действует ограничение для работы учреждений общепита до 24:00.

«Показатели по заболеваемости постепенно снижаются. Одновременно мы сохраняем объёмы тестирования, ведём масштабную кампанию по вакцинации жителей края. Принимаемые шаги и дисциплинированность большинства людей в соблюдении противоэпидемических мер позволяют нам постепенно снимать введенные ранее запреты», — сказал врио губернатора Михаил Дегтярёв.

В Хабаровском крае всего 1286 предприятий общепита. Годом ранее их насчитывалось около 1600. Их оборот в 2020 году составил 77% от уровня 2019 года. В абсолютных цифрах — снижение произошло на 4,2 млрд рублей, с 19,506 млрд рублей в 2019 году до 15,270 млрд рублей в 2020.

Остаются требования по соблюдению масочного режима и рассадке посетителей.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Удмуртии Александр Бречалов поручил рассмотреть возможность смягчения ряда ограничений, введенных ранее для предотвращения распространения коронавируса.