Женева, Швейцария, , 06:51 — REGNUM Итоги своей работы в китайском городе Ухане, состоящей в выявлении происхождения коронавируса SARS-CoV-2, обнародуют в ходе пресс-конференции 9 февраля эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщается на сайте этой международной структуры.

В мероприятии также примут участие китайские специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля член научной комиссии ВОЗ в Ухане Питер Дашак заявил, что эксперты организации, исследующие источник появления SARS-CoV-2, получили полный доступ ко всем заинтересовавших их объектам в городе.

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