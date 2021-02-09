Пекин, , 06:48 — REGNUM Китай внес еще 517 видов и классов животных в своей список находящихся под особой государственной защитой, сообщает агентство Синьхуа.

Данные поправки в список стали первыми крупными за 32 года его мудрствования. Поправки были основаны на результатах недавних исследований, сообщили в Национальной администрации лесов и пастбищ, а также Министерстве сельского хозяйства и вопросов села.

Новый список теперь включает в себя 980 видов и восемь классов диких животных. В Китае действует два уровня защиты диких животных и растений, согласно закону о защите живой природы.