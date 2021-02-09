Абакан, , 06:41 — REGNUM В Хакасии дорожную обстановку осложнили сильный снег и метели. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 февраля в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Автовладельцев и пешеходов республики призывают быть предельно осторожными и внимательными на дорогах.

Непогода 9 февраля наблюдается во многих районах и городах Хакасии — сильный снег, ветер, гололедица на дорогах.

Как сообщало ИА REGNUM, непогода ожидается 9 февраля в Новосибирской области.

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