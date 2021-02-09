Благовещенск, , 06:36 — REGNUM В Приамурье по итогам декларационной кампании 2020 года насчитали 5872 миллионера и четыре миллиардера, пишет ИА «АСН24» со ссылкой на управление по налогам амурского УФНС России.

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Задекларировавшие доход свыше одного миллиарда рублей физлица проживают в Благовещенске, Благовещенском районе и Белогорске.

В областной столице проживает и большинство миллионеров Приамурья — 3065 жителей Благовещенска и района заявили в налоговую доход за год свыше одного миллиона рублей. Ещё 823 миллионера проживают в Тынде и Сковородинском районе. Всего свои доходы за 2019 год задекларировали более 17 тыс. физических лиц, что составляет 85% от количества обязанных отчитаться в налоговую. Как сообщало ИА REGNUM, в России снижение реальных доходов населения произошло из-за сокращения предпринимательских доходов, а также снижения доходов по депозитам и неформальной деятельности. Об этом 4 февраля сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на встрече с президентом Владимиром Путиным.