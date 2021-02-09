Лхаса, Китай, , 06:33 — REGNUM При помощи робота, работающего через сети 5G, доктора госпиталя столицы Тибетского автономного района города Лхасы провели ультразвуковое сканирование пациенту, находящемуся на расстоянии более 400 км в повете Ньэронг городского округа Нагчу, сообщает агентство Синьхуа.

Доктора Районного народного госпиталя Тибета в Лхасе выступили в качестве операторов роботизированной руки, управляемой по 5G, при ультразвуковом сканировании пациентки, страдающей постродовым отеком в Народном госпитале повета Ньэронг. При этом, вся процедура проходила в реальном времени.

Это первая такая процедура, осуществленная при помощи роботизированной руки ну удалении, проведенная в Тибете. Доктора Лхасы также обеспечили лечение пациентки.

По словам исполнительного замдиректора Районной Народного госпиталя Тибета Чэнь Ху отметил, что первоначально планировалось перевести пациента в больницу более высокого уровня, но использование робота помогло сократить время на диагностику и лечение с двух дней до всего лишь 10 минут.

Власти Тибета развивают телемедицину на базе сетей 5G, чтобы обеспечить лучшее медицинское обслуживание своих жителей, особенно тех, кто находится в отдаленных районах с ограниченными медицинскими ресурсами.