Абакан, , 06:31 — REGNUM Ещё четыре пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 февраля в правительстве республики.

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Умерли три женщины (57 лет, 79 лет и 88 лет) и 79-летний мужчина.

За весь период пандемии в Хакасии скончались 403 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе на сегодняшний день подтверждено 20 829 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 19 414 человек.

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