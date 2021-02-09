Якутск, , 06:44 — REGNUM В Якутии вакцинировались от COVID-19 более 26 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе республики.

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Якутия вошла в четверку лидеров по доле вакцинированных в регионах РФ, а на Дальнем Востоке — лидер. Лучший охват прививочной кампании только в Москве, а также в небольших по числу жителей Сахалине и Колыме.

На 9 февраля привились 26 298 жителей Якутии — 4% от общей численности взрослого населения республики.

За минувшие сутки прививку получили ещё 75 человек. Двумя днями ранее — 155.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии создали программу, распознающую COVID-19 менее чем за минуту.