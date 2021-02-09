Абакан, , 06:25 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 33 случая заражения коронавирусом, за весь период — 20 829. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 февраля в республиканском правительстве.

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Выздоровели 19 414 человек, в том числе 64 — за прошедшие сутки.

В стационарах лечатся 268 пациентов с коронавирусом, из них 54 человека находятся в тяжёлом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены шесть человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля в Хакасии было подтверждено 48 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 19 человек.

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