Пекин, , 06:07 — REGNUM Прокуратура Китая по всей стране обвинила более 45 тыс. человек, причастных к 23 тыс. случаев нарушения прав интеллектуальной собственности с 2016 по 2020 годы, сообщает 8 февраля агентство Синьхуа.

За тот же период прокуратура рассмотрела более 30 тыс. таких дел для привлечения к уголовной ответственности, было заявлено 8 февраля во время пресс-конференции Верховной народной прокуратуры.

По данным Прокуратуры, подозреваемые распространяли огромное количество пиратских фильмов и телешоу посредством несколько вебсайтов с целью получения прибыли в период с июля 2017 года по март 2019 года. Пиратские материалы включают «Блуждающую землю» и другие хитовые фильмы, показанные во время Праздника весны 2019 года.

Подозреваемые также были наказаны различными штрафами в размере до 500 тыс. юаней ($77 300), говорится в заявлении прокуратуры.