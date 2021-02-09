Благовещенск, , 05:22 — REGNUM В Приамурье родители отказываются от своих детей, чтобы те могли получить жильё, об этом во время прямого эфира в Instagram рассказал губернатор области Василий Орлов.

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Главу региона спросили почему детям-сиротам не выдаётся жильё. Орлов пояснил, что финансирование на это выделяется из федерального и областного бюджетов, но очередь на получение жилья слишком большая.

Орлов посетовал, что закон по обеспечению жильём детей-сирот не совершенен. В Приамурье есть сироты, которые действительно нуждаются в жилье, а есть те, от кого специально отказались родители, ради получения квартиры.

«Есть сироты с живыми родителями, и родители не маргинальные, а специально отказываются от детей, чтобы поставить в очередь», — сказал Орлов.

На конец ноября 2020 года в Приамурье в очереди на получение жилья стояли 3,2 тыс. детей-сирот, пишет ИА «АСН24».

Как сообщало ИА REGNUM, в Туве по состоянию на 1 января 2021 года на учёте в качестве нуждающихся в жилье состоят 4907 детей-сирот, 640 из них не исполнилось 18 лет.