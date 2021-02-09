Якутск, , 05:09 — REGNUM Власти Якутии обсудили вопросы подготовки к половодью, а также информацию о гидрометеорологических условиях. В этом году на малых реках наблюдается превышение уровня снегозапасов, что может привести к наводнениям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Показатели толщины льда в этом году больше нормы на отдельных участках рек Лена, Алдан, Колыма — на 10−40 см, что может повлиять на образование заторов.

Чтобы предупредить паводки сотрудники ответственных ведомств будут проводить обследования гидротехнических сооружений и потенциально опасных хозяйствующих и промышленных объектов.

На 77 затороопасных участках проведут работы по ослаблению прочности льда на общую сумму 31,7 млн рублей.

Для облёта и разведки готовят 11 вертолётов. Зоны затопления предварительно установлены в 123 населённых пунктах в 24 муниципальных районах Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии ледоход в 2020 году проходил сложно.