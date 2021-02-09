Вашингтон, , 05:01 — REGNUM Член палаты представителей Конгресса США от штата Техас Рон Райт скончался после заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба политика.

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Сообщается, что диагноз «коронавирусная инфекция» конгрессмену поставили в январе 2020 года. При этом 67-летний политик боролся с раковым заболеванием. Таким образом, Райт стал первым членом Конгресса США, который скончался в результате заболевания COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, к 8 февраля в США подтвердили уже более 27 млн случаев заражения коронавирусом нового типа. При этом от осложнений COVID-19 в Соединенных Штатах умерли более 463 тыс. человек.