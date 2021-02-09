Москва, , 04:47 — REGNUM Превышение порога заболеваемости ОРВИ наблюдается в 13 российских регионах, 9 февраля сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Кроме того, подобная ситуация характерна и для семи городов, являющихся центрами субъектов РФ. При этом превышения показателей на остальной территории этих регионов нет.

Также в ведомстве отметили, что вакцинацию от гриппа и ОРВИ прошли более 85,9 млн жителей России — 59% от всего населения страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин заявил, что в республике в текущем месяце, по сравнению с январем, стали меньше болеть вирусными заболеваниями.

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