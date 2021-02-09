Шицзячжуан, Китай, , 04:36 — REGNUM Город Шицзячжуан на севере Китая, в котором была зафиксирована нова вспышка COVID-19, возобновил движение пассажирского железнодорожного транспорта, сообщает 8 февраля агентство Синьхуа.

Городские власти заявили, что также возобновляется движение автомобильного транспорта по ключевым автомагистралям, а также возобновляется авиасообщение, а также движение междугороднего и межрегионального автобусного транспорта.

В начале прошлого месяца город ужесточил контроль за поездками, чтобы обуздать распространение вируса. В то числе было приостановлено движение общественного транспорта, пассажирских авиарейсов, поездов и междугородних автобусов.

Движение общественного транспорта в городе возобновилось в конце прошлого месяца. Провинция Хэбэй, под контролем которой находится Шицзячжуан, не сообщала о новых подтвержденных случаях заболевания COVID-19 или бессимптомных инфекциях за прошедшие сутки.