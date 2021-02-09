Новосибирск, , 04:20 — REGNUM В Новосибирске из-за аварии на электросетях без света остались несколько жилмассивов. Аварийное отключения произошло накануне поздно вечером, 8 февраля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как минимум три часа электроэнергии не было в домах жителей Затулинского, Северо-Чемского и Южно-Чемского жилмассивов.

Свет в Кировском районе Новосибирска погас около 18:00 и появился только после 21:00 (время местное).

На муниципальном портале Новосибирска, по данным на 19:45 (время местное) 8 февраля, света не было в 87 зданиях — жилые дома, социальные объекты.

«НГС Новостям» в АО «РЭС» пояснили, что «в результате прохождения комплекса неблагоприятных погодных условий произошло аварийное отключение трансформатора на крупном центре питания (высоковольтной подстанции), что привело нарушению электроснабжения в Кировском районе Новосибирска».

По их данным, под отключение попали 70 трансформаторных подстанций 10 кВ, 34 социально-значимых объекта и порядка 25 тысяч человек