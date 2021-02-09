Сеул, , 04:20 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 303 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По его данным, 273 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные инфицированные прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает небольшой рост по сравнению с 7 февраля, когда в Южной Корее было выявлено рекордно низкое за прошедшие два месяца число пациентов — 289 человек. Тем не менее власти беспокоятся, что празднование Нового года по Лунному календарю может вызвать рост заболеваемости COVID-19.

Таким образом, всего с начала пандемии в Южной Корее подтвердили 81 478 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Также за минувшие сутки в стране скончались еще восемь пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число жертв осложнений COVID-19 в Республике Корея выросло до 1482 человек.