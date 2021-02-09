Новосибирск, 9 февраля 2021, 04:09 — REGNUM В Новосибирской области сегодня, 9 февраля, прогнозируются усиление ветра 8−13 м/с, местами порывы до 23 м/с, мокрый снег, метели, на дорогах гололедица и снежные заносы. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Сотрудники регионального управления МЧС России напомнили новосибирцам о рисках, связанных с метелями, усилением ветра и гололедными явлениями.
«Ожидаемая непогода способна нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, грозит повреждением крыш, увеличением случаев травматизма среди людей», — подчеркнули в ведомстве.
Согласно прогнозу синоптиков, в Новосибирске сегодня, 9 февраля, в первой половине дня ожидается небольшой снег, местами метели, ветер западный 8−13 м/с, местами порывы до 18 м/с, температура воздуха −14… −16 °C, на дорогах гололедица, снежные заносы.