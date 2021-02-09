Билибино, Чукотский АО, , 04:19 — REGNUM В Билибино на Чукотке сотрудники СУ СК РФ по автономному округу в рамках Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» наградили 9-летнюю Свету Щепкову Почётной грамотой за спасение ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Читайте также: Юному герою из Тульской области объявят благодарность за спасение человека

10 декабря 2019 года Света гуляла около дома и заметила на безлюдной площадке маленькую девочку, которая зацепилась шарфом за горку и находилась в подвешенном состоянии, плакала и задыхалась. Света не задумываясь бросилась к горке и помогла девочке слезть с неё.

«Руководитель Билибинского межрайонного следственного отдела Вадим Барабанов в поблагодарил школьницу за мужество, проявленное во время прогулки, а также неравнодушие к чужой беде и готовность не раздумывая прийти на помощь, помимо этого слова благодарности прозвучали в адрес её родителей за достойное воспитание дочери», — добавили следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, юному жителю Тульской области, спасшему сноубордиста в Красной Поляне в Краснодарском крае, по поручению губернатора Алексея Дюмина будет объявлена благодарность.