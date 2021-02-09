Владивосток, , 03:39 — REGNUM Приморье получило уже 33,5 тыс. доз вакцины от коронавируса. Привиться жители края могут в 48 пунктах. Уже сделали прививку более 15 тыс. человек. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, находясь в рабочей поездке в Приморье, акцентировал внимание властей региона на необходимости привить как можно больше людей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития.

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«В крае всегда должны быть в наличие необходимые медицинские средства и оборудование. Нужно, чтобы как можно больше людей могли вакцинироваться. Это важная профилактическая мера», — сказал Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия подтвердила свои лидерские позиции в мировой науке, разработав за кратчайшие сроки вакцины от коронавируса. Об этом 8 февраля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по науке и образованию, посвящённом выводу на полную мощность нейтронного реактора ПИК в Гатчине.