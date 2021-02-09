Красноярск, , 03:14 — REGNUM Во вторник, 9 февраля, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшие кратковременные осадки (снег, мокрый снег), оттепель, гололедица, температура воздуха +1… +3 °C, с понижением до −6… −4 °C к концу дня. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:50 на Театральной площади было +4 °C.

Ночью с 9 на 10 февраля ожидается до −17… −12 °C, облачно с прояснениями, без осадков.

Скорость юго-западного ветра 5−10 м/с, на порывах 15−18 м/с. Давление — 730 мм рт. ст.

В среду, 10 февраля, в Красноярске до −14… −12 °C днём и −22… −19 °C ночью, облачно, временами небольшой снег.

В четверг, 11 февраля, в Красноярске ожидается до −21… −19 °C днём. Ночью — до −30… −24 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 9 февраля в центральных и южных районах Красноярского края порывы западного ветра 15−20 м/с, метель, местами сильный снег. На юге Таймырского муниципального района (МР) ожидаются порывы восточного ветра 15−20 м/с, метель.