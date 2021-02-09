Сантьяго, , 02:59 — REGNUM В Чили с начала пандемии от болезней, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались более 19 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные минздрава республики.

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Сообщается, что минувшие сутки на чилийской территории скончались 82 пациента с COVID-19. Таким образом, общее число жертв осложнений, вызванных коронавирусом нового типа, выросло до 19 056 человек. Также за 8 февраля в Чили выявили еще 3 464 носителей SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии на чилийской территории подтвердили 755 350 случаев заражения коронавирусом нового типа.

Как сообщало ИА REGNUM, к 9 февраля в Чили привили более 660 тысяч человек против коронавирусной инфекции. Большинство жителей страны прививались китайской вакциной Sinovac. Также на чилийской территории разрешено использование американского препарата от Pfizer.