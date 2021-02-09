Прага, , 02:56 — REGNUM Размер компенсаций для предпринимателей, столкнувшихся в Чехии с необходимостью приостановить свою деятельность из-за карантинных мер, увеличился с 500 крон (около €20) до 1 тыс. крон в день. Об этом заявил вице-премьер и глава минпромторга республики Карел Гавличек 8 февраля в ходе пресс-конференции.

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Кроме того, бизнесмены смогут получать ежедневно по 500 крон за каждого наемного работника для выплаты им зарплаты.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января чешские власти пролили до середины февраля действие режима чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции.

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