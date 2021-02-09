Буэнос-Айрес, , 02:54 — REGNUM Первые случаи заражения «бразильским» штаммом коронавирусной инфекции зафиксированы на территории Аргентины, заявил глава аргентинского минздрава Гинес Гонсалес Гарсия в ходе пресс-конференции.

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По его данным, два разных варианта SARS-CoV-2, впервые выявленных в Бразилии, были обнаружены в четырех пробах, взятых у пациентов, прибывших с бразильской территории.

«Эти результаты свидетельствуют о необходимости активных геномных и эпидемиологических исследований для выявления распространенности этих видов заболевания в нашей стране», — добавил Гонсалес Гарсия.

По последним данным, в Аргентине с начала пандемии выявили 1 980 347 случаев заражения коронавирусом нового типа. Жертвами осложнений COVID-19 в республике стали 49 171 человек.