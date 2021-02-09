Москва, , 02:46 — REGNUM Трансформация материнского капитала в банковские продукты и долговые ценные бумаги стала темой встречи у первого вице-премьера России Андрея Белоусова в начале февраля, сообщает РБК со ссылкой на проект «Дорожной карты по формированию и развитию механизмов инвестиционного развития РФ».

Её разработчики предлагают разрешить размещать маткапитал в специальные банковские или брокерские продукты. К числу последних относятся облигации, обеспеченные госгарантиями, или облигации, выпущенные государственными компаниями и банками.

Суть предложения, по информации источников, состоит в том, чтобы разрешить семьям инвестировать имеющийся капитал в ценные бумаги, а затем получать на руки процентный доход. Выводить деньги самого материнского капитала через продажу ценных бумаг хотят запретить.

Эту идею по итогам встречи поручили доработать Минэкономразвития, Минтруду, Минфину и Банку России, либо вовсе исключить её из «дорожной карты».

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