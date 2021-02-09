Бразилиа, , 02:30 — REGNUM Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии достигло 9 548 079, в том числе выявленные за последние сутки — 23 439. Об этом 8 января сообщается на сайте бразильского минздрава.

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При этом 8 447 645 подобных фактов завершились выздоровлением носителей. Также за 24 часа в стране от последствий COVID-19 скончалось 636 пациентов. Всего по этой причине умерло 232 170 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля американская фармкомпания Pfizer подала заявку на регистрацию в Бразилии своей вакцины от коронавирусной инфекции.

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