Москва, , 02:09 — REGNUM В Москве на Суворовской площади открылась постоянная уличная фотовыставка «Героические страницы истории», посвящённая обороне столицы в годы Великой Отечественной войны. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Посетители экспозиции смогут увидеть уникальные фотографии обороны Москвы и парада 7 ноября 1941 года, с которого бойцы отправлялись на защиту столицы. Отмечается, что в ближайшее время в Москве будут открыты ещё несколько фотовыставок, одна из них — на Арбате около дома 36.

Проект уличных фотовыставок «Героические страницы истории» реализуется Рекламно-информационным агентством (РИА) «Армия России» Министерства обороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архивном центре Петербурга открылся выставочный проект «Без срока давности», посвящённый преступлениям нацистов на оккупированной советской территории в годы Великой Отечественной войны, включая карательные операции и массовое уничтожение мирного населения.

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