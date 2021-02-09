Тегеран, , 07:03 — REGNUM 8 января пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 67 иранцев погибли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 58 536. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Сима Садат Лари отметила, что с учетом 67 новых жертв их общее число по стране возросло до 58 536. «За последние 24 часа было обнаружено около 7321 нового случая заражения COVID-19, при этом 707 человек госпитализированы», — подчеркнула она.

Садат Лари также сообщила, что 1 260 045 пациентов из общего числа 1 473 756 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц. По словам пресс-секретаря, еще 3778 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

Лари также заявила, что на данный момент в Иране было проведено 9 722 969 обследований на выявление вируса.