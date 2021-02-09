Анкара, , 00:31 — REGNUM В Турции за последние 24 часа, в соответствии с результатами 139 378 проведённых ПЦР-тестов, выявили 8103 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 103 человека скончались. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 8 февраля.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 2 539 559, смертельных случаев — до 26 900.

В минздраве Турции сообщили, что общее количество выздоровевших пациентов увеличилось до 2 449 273, при увеличении этого показателям на 8 567 за 8 февраля. Уровень пневмонии у турецких пациентов составляет 3,7%, а число тяжелобольных пациентов увеличилось на 632 человека.

Напомним, что раннее 7 февраля в Турции было подтверждено 6670 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и 112 смертельных случаев.