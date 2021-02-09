Сараево, , 00:30 — REGNUM В Боснии и Герцеговине за последние 24 часа было подтверждено 155 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 13 человек скончались. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1 8 февраля.

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Заражение было подтверждено у 80 жителей Федерации Босния и Герцеговина и у 75 жителей Республики Сербской. В округе Брчко не выявлено новых случаев заражения коронавирусом.

С момента вспышки эпидемии в марте в Боснии и Герцеговине было зарегистрировано более 124 101 случай заражения коронавирусом и 4813 смертельных случаев.

Напомним, что раннее 5 февраля в Боснии и Герцеговине было подтверждено 292 новых случая заражения коронавирусной инфекцией и 13 смертельных случаев.