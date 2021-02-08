Амстердам, , 23:33 — REGNUM Правительство Нидерландов приняло решение продлить до 3 марта действие комендантского часа, введённого в стране из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил на пресс-конференции и. о. министра юстиции и безопасности Фердинанд Грапперхаус.

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По его словам, число ежедневно выявляемых случаев заболевания в Нидерландах продолжает снижаться, однако дальнейшее развитие событий остаётся неопределённым с учётом распространения «британского» штамма коронавируса. В связи с этим власти сочли необходимым сохранить ограничительные меры.

Сообщается, что в полиции Нидерландов поддержали данное решение, заявив, что контроль за соблюдением особого режима не представляет большой проблемы.

Как передавало ИА REGNUM, Нидерланды в конце января объявили о введении комендантского часа впервые со времён Второй мировой войны. На такой шаг власти пошли из-за выявления «британского» штамма коронавируса, признанного более заразным и распространяющегося быстрыми темпами.

Ограничения на передвижение по улицам в стране действуют с 20:30 до 04:30 ежедневно. Нарушителям данного режима грозит штраф в размере 95 евро.