Богота, , 06:53 — REGNUM Ученые Колумбии пытаются остановить размножение популяции гиппопотамов, которая разрослась из-за короля преступного мира Пабло Эскобара, из-за угрозы для экосистемы. Об этом 8 февраля пишет Los Angeles Times.

Эскобар занимался не только торговлей наркотиками, но, как говорят ученые, он также виновен в экологической проблеме. Эскобар бездумно завез гиппопотамов в зоопарк, располагающийся на его вилле. Через 30 лет животные размножились настолько, что это стало опасно для местной экосистемы.

Закупленных Эскобаром гиппопотамов назвали «кокаиновыми бегемотами». Они заполнили главный водный канал страны — реку Магдалена.

В журнале Biological Conservation вышла статья, в которой автор призывал истребить «кокаиновых бегемотов», потому что они являются чужеродным для Колумбии видом и их размножение может привести к экологическим проблемам: от вымещения местных видов животных до изменения химического состава рек и водоемов, что может повредить рыболовству.

Ученые отметили в своей статье, что власти Колумбии пока не приложили достаточных усилий для решения проблемы. «Пока что бегемоты живут в Колумбии, как в раю. Но, по сути, они стали экологической бомбой замедленного действия», — считает биолог Натали Кастелбланко.