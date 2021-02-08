Москва, , 22:47 — REGNUM Интернет-пользователи сообщают о сбоях в работе мессенджера Telegram вечером в понедельник, 8 февраля. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Downdetector.

Telegram Иван Шилов © ИА REGNUM

Массовые сообщения о неполадках начали поступать около 22:00 по московскому времени. Большинство жалоб (82%) связано с отсутствием подключения к серверу, у некоторых наблюдаются проблемы с отправкой сообщений.

О сбоях сообщают главным образом пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска и Киева. В меньшей степени неполадки наблюдаются в странах Западной Европы.

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