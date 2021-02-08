Скопье, , 22:22 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 8 февраля сообщили о том, что за сутки в результате обследования 726 человек в стране выявили 75 носителей коронавируса. Об этом свидетельствует и снижение уровня смертности. Еще 1440 человек выздоровели.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 94 871 случай заражения. 2946 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из этого числа 22 — за последние сутки. 85 439 пациентов выздоровели. Лечение в стране проходят 6 486 человек.

В стране продолжает действовать строгий масочный режим. Работа отелей и ресторанов в ночное время (после 21:00) запрещена.

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