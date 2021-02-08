Париж, , 22:18 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 79 423 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 458 пациентов. Об этом в понедельник, 8 февраля, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 4 317 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 3,341 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебреисусом по поводу вакцинации от COVID-19 в развивающихся странах.

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